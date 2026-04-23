Cuernavaca, Mor.- El Servicio Médico Forense levantó los cuerpos de tres personas encontradas sin vida en dos puntos del municipio de Huitzilac, situado al norte del estado. Una de las víctimas estaba tendido en la calle con disparos de arma de fuego. Otra pareja murió en el interior de una casa, rentada por aplicación un día antes.

Los cuerpos de emergencia acudieron al poblado de Tres Marías en atención al llamado de vecinos de la calle José Guadalupe Posada, quienes reportaron una persona acribillada.

La Policía Morelos y fuerzas castrenses acordonaron la zona mientras los paramédicos confirmaron que el hombre vestido con playera azul, pantalón de mezclilla y tenis negros, ya no contaba con signos vitales.

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Encuentran dos cuerpos en fraccionamiento de Huitzilac. Foto: Especial

Su cuerpo quedó sobre unos escalones, junto a una mochila y un casco, objetos cuya relación con lo ocurrido no ha sido determinada. Hasta el momento la persona no ha sido identificada.

Más tarde, en el fraccionamiento habitacional Sierra Encantada, los primeros respondientes localizaron a dos personas sin vida en el interior de un casa rentada 24 horas antes mediante una aplicación.

Los equipos de emergencia ingresaron a la casa situada en la esquina de las calles Arroyito de Plata y Arroyito de la Paz, y encontraron a un hombre y una mujer sin vida. Posteriormente se confirmó que ambos habían fallecido.

La información preliminar indica que no se observaron indicios visibles de agresión, por lo que no se descarta que el deceso esté relacionado con una posible intoxicación. En ambos casos, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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