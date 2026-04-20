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Culiacán, Sin. A 20 de Abril. - Un empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, de nombre, , de 35 años de edad, fue asesinado a balazos cuando conducía un vehículo Toyota Corolla, sobre la avenida Patria, cerca de la colonia Lázaro Cárdenas, en la parte sur de Culiacán.

Las autoridades fueron alertadas de disparos de armas de fuego contra el conductor de un vehículo de color tinto, el cual, chocó con el costado izquierdo de la unidad contra un poste de energía eléctrica, por lo que los cuerpos de socorro que llegaron al lugar dictaminaron que no presentaba signos vitales.

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En el sitio del atentado los peritos de la documentaron que la unidad que conducía el trabajador del Seguro Social presentaba una decena de disparos en cristales y carrocería.

Presuntamente esta persona de nombre, Ángel Eduardo “N” fue bajo una lluvia de disparos por dos personas que viajaban en una motocicleta, los cuales lograron huir de la zona.

Las autoridades judiciales no dieron a conocer mayores detalles del hecho, ni el área donde labora en el Seguro Social, solo se conoce que este tiene su domicilio en un fraccionamiento cercano al ataque.

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dmrr/rmlgv

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