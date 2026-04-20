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Un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y policías de seguridad y de investigación dejó dos presuntos delincuentes muertos y un lesionado en una casa de seguridad de Tuxtla Gutiérrez, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
En el operativo fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos, presuntamente vinculados a un grupo delictivo.
La persona lesionada recibe atención médica bajo custodia, y los indicios de prueba quedaron a disposición de las autoridades competentes.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo precisó que, al llegar a la casa de seguridad ubicada en la colonia Xamaipak, al sur de la ciudad, el personal fue agredido con disparos de arma de fuego, "por lo que se repelió la agresión conforme a la ley".
"Como resultado de la acción fueron neutralizados dos agresores y uno más lesionado; además, en el lugar se aseguraron seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos presuntamente vinculados a un grupo delictivo", indicó el reporte de seguridad.
En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal.
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mahc/apr
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