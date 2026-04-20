Más Información

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Disparos en Teotihuacán; agresor mata a canadiense y luego se quita la vida, reportan

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar a fondo detonaciones en Teotihuacán; lamenta hecho

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Fiscal estatal le da la razón a Sheinbaum; "no se informó sobre agente de EU en Chihuahua porque no participaron en operativo"

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

Vieja Corte dio licencias doradas a trabajadores; 49 altos funcionarios tuvieron privilegios

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Milena Quiroga: “estamos orgullosos de los logros en La Paz”

Un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y policías de seguridad y de investigación dejó dos presuntos delincuentes muertos y un lesionado en una casa de seguridad de Tuxtla Gutiérrez, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

En el operativo fueron aseguradas seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos, presuntamente vinculados a un .

La persona lesionada recibe atención médica bajo custodia, y los indicios de prueba quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La precisó que, al llegar a la casa de seguridad ubicada en la colonia Xamaipak, al sur de la ciudad, el personal fue agredido con disparos de , "por lo que se repelió la agresión conforme a la ley".

"Como resultado de la acción fueron neutralizados dos agresores y uno más lesionado; además, en el lugar se aseguraron seis armas largas, equipo táctico y dos vehículos presuntamente vinculados a un grupo delictivo", indicó el reporte de seguridad.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]