Hacienda mantiene estímulo fiscal a gasolinas; reduce subsidio a Magna y ajusta apoyos a Premium y diésel

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El gobierno federal mantuvo por segunda semana consecutiva el subsidio fiscal para las gasolinas y por tercera semana para el diésel.
Sin embargo, para el caso de la gasolina regular o Magna, lo redujo, según el acuerdo publicado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La dependencia dio a conocer que del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, el estímulo fiscal para la Magna será de 23.12%, menor al 24.08% de la semana que acaba de terminar.
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El estímulo equivale a 1.5493 pesos, con lo cual los consumidores sólo pagarán 5.1508 pesos en vez de la cuota total del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que es del 6.70 pesos.
Para el caso de la Premium dicho estímulo aumentará de 7.47% a 7.97% a partir de este sábado y hasta el próximo viernes.
Eso significa un apoyo de 0.4507 pesos por cada litro que compren en las estaciones de servicio con lo cual la cuota del gravamen a cargo de los consumidores será de 5.2072 pesos.
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Mientras que para el diésel tendrá un estímulo por tercera semana consecutiva y sube a 70.28% o bien de 5.1749 pesos por litro, con ello los autotransportistas cubrirán una cuota del IEPS de 2.1885 pesos por litro.
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gs/bmc
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