Más Información
Comparece ante juez contralmirante Fernando Farías, detenido por huachicol fiscal; solicitará asilo político a Argentina, afirma abogado
"La ley es para todos", dice la Marina tras captura de contralmirante Fernando Farías; hace un llamado a honrar el uniforme
Sheinbaum envía cartas a gobernadores sobre colaboración con agencias de EU; tienen que cumplir con la ley "sí o sí", insiste
Departamento de Justicia de EU revive el fusilamiento para ejecuciones federales; también incluye la inyección letal
Falla en escaleras eléctricas provoca caída de usuarios en estación Miguel Ángel de Quevedo; hay al menos 11 lesionados
"Capitán Sol", pieza clave en red de huachicol fiscal que sigue prófugo; era enlace de los hermanos Farías, acusa testigo
Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo
De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos
Sheinbaum: Maru Campos quedó en dar información sobre agentes de EU en Chihuahua; Harfuch le dijo las leyes a seguir, afirma
"Queremos regresar a Banamex al lugar que merece", dice Chico Pardo tras cambios; Edgardo del Rincón es el nuevo director general
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que saldrá pronto de licencia maternal para recibir a su segundo hijo.
"Es probable que este sea mi último encuentro con la prensa por un buen tiempo. Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento", dijo la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.
"Los veré muy pronto. Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca. Y sé que todos ustedes tienen el número de teléfono personal del presidente", bromeó, con las manos apoyadas en su vientre redondeado.
Lee también Pentágono anuncia salida inmediata del secretario de la Marina John Phelan
La Casa Blanca no ha designado un sustituto oficial y, según la prensa, altos funcionarios como el vicepresidente JD Vance podrían dar ruedas de prensa ocasionales en la Casa Blanca.
El Ejecutivo estadounidense tampoco ha informado sobre la duración de la baja que tomará la portavoz.
Leavitt ya es madre de un niño nacido en julio de 2024 y, con 28 años, es la persona más joven que ocupa este puesto de alta visibilidad e intensidad.
En el verano boreal de 2024 regresó a trabajar en la campaña de Trump apenas unos días después del nacimiento de su primer hijo. Su regreso se precipitó con el intento de asesinato del candidato republicano el 13 de julio de 2024.
Oriunda de New Hampshire (noreste), está casada con Nicholas Riccio, un promotor inmobiliario.
Lee también Renuncia asesor antiterrorismo de Trump; Irán "no presentaba una amenaza inminente", afirma
Leavitt, rostro de la ofensiva antimediática de Trump, suele responder a las preguntas de los periodistas con descalificaciones.
Pero su aplomo y sus enérgicos esfuerzos por ensalzar la gestión presidencial no han impedido que la popularidad de Trump cayera en los últimos meses.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]