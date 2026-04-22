El Pentágono anunció el miércoles que el máximo responsable civil de la Armada, el secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que Phelan "abandonaba la administración con efecto inmediato".

El subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el cargo de secretario interino de la Marina, según informó Parnell.

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Esta repentina dimisión se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Armada en Washington, D.C., y hablara con los periodistas sobre su agenda actual.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

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