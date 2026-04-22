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El Pentágono anunció el miércoles que el máximo responsable civil de la Armada, el secretario de la Marina, , dejará su cargo.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el portavoz del , Sean Parnell, dijo que Phelan "abandonaba la administración con efecto inmediato".

El subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el cargo de secretario interino de la Marina, según informó Parnell.

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Esta repentina dimisión se produce apenas un día después de que Phelan se dirigiera a una gran multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Armada en Washington, D.C., y hablara con los periodistas sobre su agenda actual.

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