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A su llegada a la Cena de Corresponsales, el sábado por la noche, en el hotel Hilton, la portavoz de la Casa Blanca, , hizo un comentario que, a la luz de la irrupción de un en el hotel donde se realizó el evento, no salió bien.

El presidente estadounidense encabezaba el evento, junto con varios miembros del gabinete, y todos tuvieron que ser desalojados.

“El discurso de esta noche será un clásico de. Va a ser divertido, va a ser entretenido y va a haber tiros esta noche en la sala”, dijo Leavitt al ser entrevistada por Fox News, en alusión a lo que, se anticipaba, sería un discurso "filoso" de Trump ante los corresponsales que cubren la , con los que suele mantener una relación muy tensa. "Todos deberían escucharlo. Espero con ansias escucharlo".

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Las palabras de Leavitt se cumplieron, aunque no en el sentido que ella manejó: una persona armada ingresó al hotel y hubo algunos disparos. Un agente del resultó lesionado.

El sospechoso del tiroteo fue , según confirmó el propio Trump, quien luego difundió una imagen del agresor en sus redes sociales. Las autoridades identificaron al hombre bajo custodia como , de 31 años, residente de Torrance, California. “Es una persona enferma”, dijo luego el mandatario.

Por otra parte, el presidente de EU. explicó que por situaciones como la sucedida este sábado es que están planeando hacer una nueva sala en la , “mucho más segura, a prueba de y con vidrio a prueba de balas”. “Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes”, detalló.

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La reacción de Erika Kirk tras el intento de ataque

Luego de conocerse la noticia del intento de ataque ocurrido en el evento en el que se encontraba Donald Trump, en las comenzaron a circular videos de diferentes situaciones en los pasillos del hotel, del operativo de seguridad despejado y del preciso momento en el que los presentes notan el estruendo que los alertó.

También se difundió una grabación en el que se ve a Erika Kirk, esposa del difunto , quien murió tras recibir un disparo en el cuello durante un acto en una universidad de Utah.

En el registro fílmico se ve a la mujer angustiada y abandonando el lugar. “Solo quiero irme a casa”, dice ante las cámaras que captan su salida.

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Kirk era director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA. También era muy cercano a Donald Trump y su muerte generó amplia conmoción en Estados Unidos.

El atentado en el que murió de Kirk, una de las voces con más audiencia de la derecha norteamericana, generó una enérgica condena de todos los sectores políticos de Estados Unidos, en shock por otro caso de .

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

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