La Cena de Corresponsales del sábado por la noche se desarrollaba en un ambiente de fiesta, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cabecera, acompañado por su esposa Melania y altos funcionarios de gobierno. De repente se escucharon disparos y estalló el caos.

Sin embargo, mientras Trump era desalojado, hubo quien optó por mantener la calma y seguir cenando, o quien aprovechó para llevarse algunas botellas de vino. Los videos de ambos casos se volvieron virales.

Un hombre, al que medios han identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, intentó superar la seguridad del Servicio Secreto en el hotel Hilton y corrió hacia el salón de baile del Hotel Hilton donde se realizaba la cena, pero fue reducido por los agentes del Servicio Secreto, uno de los cuales resultó herido.

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Aunque la operación se desarrolló lejos de donde se encontraba Trump, éste y su gabinete fueron desalojados por seguridad y el evento quedó suspendido.

Al interior del salón, cuando comenzaron a escucharse los disparos, los invitados se escondieron debajo de las mesas. Otros intentaban grabar, sin saber a ciencia cierta qué estaba pasando.

Pero hubo un invitado que se quedó sentado, inmutable, comiendo su ensalada.

CAA super-agent Michael Glantz is the man eating his salad in this viral video: https://t.co/bhgN2V9teM — Brian Stelter (@brianstelter) April 26, 2026

Medios lo han identificado como Michael Glantz, un conocido agente de talentos de la Creative Artists Agency (CAA).

Representa a figuras de los medios de comunicación como Wolf Blitzer, presentador de la CNN. El video de él cenando tenía ya más de 6 millones de vistas.

"CAA fue la primera en crear un negocio deportivo, un banco de inversión, un fondo de capital riesgo, fundar empresas tecnológicas emergentes, establecer un brazo filantrópico, desarrollar un negocio en China y crear una división de servicios de marketing de marca, entre otras innovaciones”, señala la empresa en su perfil de LinkedIn.

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Otro video muestra el momento en que los invitados comienzan a desalojar el salón, tras cancelarse el evento.

Una mujer, vestida de negro, aprovecha para tomar dos botellas de vino, antes de abandonar el lugar. La grabación se volvió viral, aunque ella no ha sido identificada.

Un video muestra cómo Tomas Allen entra corriendo a toda velocidad en el control de seguridad de acceso en el hotel Hilton, donde se realizó la cena. Miembros del Servicio Secreto desefundan entonces sus armas y disparan.

Journalists at the White House Correspondents Dinner caught taking bottles of wine and champagne from tables following the shooting. pic.twitter.com/tFdKxbNrRp — Oli London (@OliLondonTV) April 26, 2026

El sospechoso fue detenido y no resultó herido, pero fue trasladado a un hospital para ser evaluado. Llevaba dos armas y un cuchillo. Un agente del Servicio Secreto resultó herido y también está en el hospital, recuperándose de sus heridas.

Las autoridades han descartado que haya más personas vinculadas con el hecho. Allen debe comparecer este lunes para una primera audiencia.