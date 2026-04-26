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Nueva York. El presidente de Estados Unidos, , afirmó este domingo que el sospechoso del ocurrido anoche en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca actuó movido por un "odio" profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump describió al como un "tipo muy problemático" cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano", señaló el presidente, quien fue desalojado por el el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena.

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El mandatario describió al agresor como una persona "muy perturbada". "Ese tipo está enfermo", sostuvo. El manifiesto indica que buscaba atacar a Trump y a miembros de la administración, excepto el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), .

"No estoy dispuesto a permitir que un, violador y traidor me manche las manos con sus crímenes", señala el manifiesto que está siendo difundido por algunos medios.

"Funcionarios de la administración (sin incluir al Sr. Patel): Son blancos, priorizando del más alto nivel al más bajo", añade.

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Trump aseguró que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas y que lo había reportado a la policía en Connecticut: "Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala".

Estas declaraciones coinciden con lo revelado más temprano por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien en declaraciones a la cadena NBC confirmó que el sospechoso probablemente tenía como objetivo principal al propio Trump y a otros altos cargos del gobierno.

El sospechoso, un joven de 31 años llamado Cole Tomas Allen, viajó en tren desde hasta Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes del ataque.

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Aunque Trump hizo énfasis en el carácter "anticristiano" del sospechoso, Blanche se mostró más cauteloso, indicando que, si bien el análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido contra la administración, la investigación apenas cumple sus primeras 24 horas y el motivo oficial sigue bajo análisis.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a CNN News que el Servicio Secreto de y la policía del Condado de Montgomery interrogaron a la hermana del sospechoso en el domicilio familiar de Rockville, Maryland, y que ella les contó que su hermano solía hacer declaraciones radicales y que en su discurso hacía referencia a un plan para hacer "algo".

La hermana señaló que Allen había comprado dos pistolas y una escopeta en CAP Tactical Firearms y las guardaba en la casa de sus padres, añadiendo que estos no sabían que Allen guardaba allí.

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La hermana dijo a las autoridades que su hermano acudía regularmente al para entrenarse con sus armas y que formaba parte de un grupo llamado "The Wide Awakes". Según las declaraciones de ella, Tomas Allen había asistido anteriormente a una protesta antitrumpista denominada "", en California.

El sospechoso, que no resultó herido y se encuentra bajo custodia hospitalaria para una, no está colaborando con las autoridades.

Se espera que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de para enfrentar cargos formales.

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El incidente obligó a interrumpir la tradicional cena de gala, donde el Servicio Secreto activó los para poner a salvo a Trump, a la primera dama, Melania, y al resto del gabinete presente en el salón.

En Fox News, el presidente Trump afirmó que él y su esposa se encuentran bien.

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