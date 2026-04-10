La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron a Josué Raúl "N", el cual, durante 10 años, habría contactado a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales para abusar sexualmente de ellos, grabarse y vender el material en Internet.

De acuerdo con el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de dicha dependencia, Ulises Lara López, el ministerio público federal obtuvo una orden de aprehensión contra el hombre, que fue arrestado en una casa de la colonia Mulchechén, localizada en la ciudad de Kanasín, Yucatán.

En este domicilio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron diferentes teléfonos celulares, tarjetas SIM, tabletas electrónicas y tarjetas micro SD. Ante el juez de control, le fue imputado el crimen de trata de personas.

Ulises Lara López, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Captura de pantalla

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"La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Josué Raúl 'N', a quien se le ordenó cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán", agregó.

Antecedentes

Lara López explicó que en noviembre de 2025 comenzaron una investigación a partir de la denuncia interpuesta por la oficina del enlace directivo México y Centroamérica en la Ciudad de México (Cdmx) de la embajada de Australia, alusivo a material explícito en Yucatán, compartido en julio de 2023.

Después de indagatorias, se detectó que un connacional hacía la presunta compraventa de material con contenido de abuso sexual infantil.

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