Como cada mes, en Central de Inteligencia Política (CIP) realizamos el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de los Secretarios de Estado de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Los destacados

1. Marcelo Ebrard: Secretaría de Economía

Con 73% de cobertura positiva, la agenda del secretario de Economía se concentró en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sus principales notas abordaron reglas de origen en el sector automotriz, consultas en materia energética y mecanismos de solución de controversias.

La relación con Estados Unidos se mantuvo como eje, particularmente en el contexto trumpista y en materia técnica del tratado comercial. También se registraron reuniones con organismos empresariales y anuncios de inversión vinculados al proceso de relocalización de cadenas productivas.

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2. Omar García Harfuch: SSPC

Su cobertura se articuló en torno a operativos de seguridad y coordinación internacional. Destacaron detenciones de objetivos prioritarios en la CDMX, así como reuniones en Washington con agencias como la DEA. El Plan Kukulcán formó parte de la agenda de Harfuch, quien adelantó el despliegue de elementos para el Mundial de la FIFA. Sus reflectores también se concentraron en acciones de inteligencia orientadas a estructuras delictivas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

3. Raymundo Pedro Morales Ángeles: Secretaría de Marina

Su cobertura mediática se centró en aseguramientos frente a las costas del Pacífico, con decomisos de sustancias en embarcaciones. En tierra, la cobertura incluyó operativos en Sinaloa, con enfrentamientos y detenciones en la zona de El Salado. También se reportaron acciones en Colima relacionadas con el aseguramiento de fentanilo y la captura de personas con órdenes internacionales.

Édgar Amador Zamora: SHCP

Con 58% de menciones positivas, la cobertura se concentró en su participación en la 89 Convención Bancaria, donde abordó temas de estabilidad financiera y crecimiento económico. Anunció medidas relacionadas con el precio de los combustibles en el contexto de la guerra en Medio Oriente, así como la presentación de la Ley de Inversión Estratégica. También los medios se enfocaron en su relación con el Congreso en materia fiscal y a resoluciones judiciales vinculadas al SAT.

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Los Rezagados

1. Ariadna Montiel Reyes: Secretaría de Bienestar

Con 58% de menciones negativas, la cobertura se concentró en protestas de trabajadores, bloqueos en Calzada de Tlalpan y denuncias por condiciones laborales. Las notas también registraron inconformidades en la operación de programas sociales en distintas entidades.

2. Luz Elena González: Sener

Su agenda se centró en el derrame en el golfo de México, así como en señalamientos de corrupción en la asignación de contratos de carbón en Coahuila. A esto se sumaron reportes sobre fallas en el sistema eléctrico y discusiones sobre capacidad de generación de energía. Registró menciones sobre medidas para contener el precio de la gasolina en el contexto mundial.

3. Julio Berdegué: Sader

La cobertura se concentró en el bloqueo en la Universidad Autónoma Chapingo, derivado de denuncias sobre manejo de nómina y estructura administrativa.

Se documentaron posicionamientos de estudiantes y personal académico en contra de la secretaría que encabeza. Por último, entre sus positivos, destacó el anuncio de programas de apoyo al campo y producción agrícola.

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4. Jesús Antonio Esteva: SICT

Su cobertura mediática se vinculó a la gira presidencial en Quintana Roo, con anuncios sobre proyectos carreteros y de conectividad.

En sus temas, la protagonista fue la Presidenta. Las menciones se concentraron en obras en el sureste del país, sin registros importantes de posicionamientos propios o agenda independiente.

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