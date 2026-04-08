La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México analiza nuevas tecnologías para la extracción de gas no convencional, entre ellas métodos alternativos al fracking tradicional, con el objetivo de evaluar opciones que minimicen impactos ambientales.

— ¿Se descarta el tema del fracking en territorio mexicano?, se le preguntó.

La mandataria explicó que no se ha descartado el uso de estas técnicas, pero subrayó que cualquier decisión dependerá de un análisis científico especializado, y que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que hizo Estados Unidos.

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“Es el tema del gas no convencional, hay distintas tecnologías, pero lo que estamos planteando es que un grupo de científicos, de expertos en agua, en geología, nos diga si hay tecnología que puedan utilizarse y que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron en su momento en Estados Unidos”, declaró.

La presidenta indicó que el análisis forma parte de la estrategia energética del gobierno federal, que busca fortalecer la producción nacional de gas natural bajo criterios ambientales y científicos, antes de definir una postura definitiva sobre el uso de técnicas como el fracking en territorio mexicano.

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