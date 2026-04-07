Alejandra Valencia asume su legado como referente del tiro con arco

Cada vez que Alejandra Valencia se pone el uniforme de México y comparte su experiencia con las nuevas generaciones de arqueros, su presencia adquiere un valor simbólico especial.

En cada conversación, la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2023 escucha historias que evocan sus participaciones internacionales y la manera en que, con cada flecha lanzada, sembró motivación en los jóvenes que hoy entrenan a su lado en el campo de tiro.

“Soy parte de la historia del tiro con arco y eso representa una motivación, un impulso que me hace querer continuar en mi camino como una persona de bien, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es muy especial poder formar parte de la vida de la gente y que nuestro trabajo les permita soñar”, expresó la arquera.

Valencia reconoció que no siempre tiene presente su rol como referente histórico; sin embargo, agradeció a los jóvenes que se acercan para pedirle consejos, escucharla y reconocerla como inspiración.

“Siempre estoy enfocada y quizá no percibo todo lo que ocurre a mi alrededor en esos momentos. Valorar lo importante o especial que puedes ser llega durante los eventos, cuando se acercan”, concluyó.

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