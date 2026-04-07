Alejandra Valencia fija su meta en Los Ángeles 2028: va por el oro individual

Uno de los nombres que se repiten con fuerza y constancia en cada ciclo olímpico es el de Alejandra Valencia, la sonorense que se ha convertido en el rostro indiscutible del tiro con arco mexicano. Su trayectoria, marcada por la disciplina y la pasión, la condujo a conquistar dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos: Una en equipo mixto en Tokio 2020 y otra en la prueba femenil de París 2024.

Sin embargo, su historia todavía no está completa. Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, sueña con cerrar su carrera con la presea que más anhela: Individual de oro.

“La meta es clara: Estar en Los Ángeles 2028. Quiero la medalla individual y para eso trabajo todos los días. En Juegos pasados, me he quedado en cuarto, quinto o sexto lugar... Siempre cerca. Sé que apenas comienza el ciclo, pero me gusta tener clara la meta”, compartió, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Valencia explicó que realizó ajustes técnicos con el objetivo de corregir detalles específicos y acercarse al metal áureo en la máxima justa deportiva. En esta nueva etapa, destacó el respaldo de Marc Dellenbach, entrenador suizo que será pieza clave en su preparación rumbo al siguiente ciclo olímpico: “Con el apoyo de la Conade, se trajo a un entrenador internacional”.

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