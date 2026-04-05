Un juez vinculó a proceso a 18 personas por su posible participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

También les impuso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Reinserción Social número 4 Nayarit, así como dos meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado de los trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal de Nayarit, se logró la detención de estos sujetos quienes abrieron fuego contra los uniformados.

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Los efectivos aseguraron 12 armas de fuego largas, tres mil 492 cartuchos, cargadores, equipo táctico y artefactos explosivos.

Un juez vinculó a proceso a 18 personas por su posible participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Foto: Especial

Los hoy detenidos fueron identificados como: Ricardo “N”, José “N”, Luis “N”, Marcos “N”, Indalecio “N”, José “N”, Edwin “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Carlos “N”, Adolfo “N”, Miguel “N”, Carlos “N”, José “N”, Juan “N”, Samuel “N”, Israel “N” y José “N”.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso en contra de Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, José “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N”, Israel “N”, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego con agravante.

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Mientras que para Samuel “N”, José “N”, Miguel “N”, Carlos “N”, José “N” y Juan “N”, por posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo del Ejército.

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