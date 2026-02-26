Estudiantes de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, salieron a protestar a las afueras del campus luego de que agentes del ICE arrestaran a una alumna durante la mañana de este jueves.

En un comunicado oficial enviado a alumnos y profesores, la casa de estudios informó que aproximadamente a las 6.30 de la mañana, agentes del Departamento de Seguridad Nacional ingresaron a uno de los dormitorios bajo la excusa de que “investigaban la desaparición de una persona” para después realizar el arresto.

“Es importante reiterar que todos los agentes del orden público deben contar con una orden judicial o una citación judicial para acceder a áreas no públicas de la Universidad”, se lee en el comunicado.

Más tarde, abogados identificaron a la estudiante detenida como Ellie Aghayeva, alumna de último año de Azerbaiyán que estudia Neurociencia y Ciencias Políticas. Creadora de contenido, según se describe a sí misma, ha conseguido una amplia audiencia en redes sociales, donde a menudo comparte historias sobre cómo se desenvuelve en la universidad de la Ivy League siendo inmigrante, reportó la agencia Associated Press.

A eso de las 7:00 de la mañana del jueves, Aghayeva publicó un mensaje para sus más de 100 mil seguidores en Instagram. “El DHS me arrestó ilegalmente. Por favor, ayúdenme”, escribió, en referencia al Departamento de Seguridad Nacional. Una foto que acompañaba la publicación parecía mostrar el asiento trasero de un vehículo.

En una petición de emergencia presentada el jueves, los abogados de Aghayeva señalaron que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dentro de su residencia estudiantil y luego trasladada a un centro federal de detención en el Bajo Manhattan.

Los agentes no tenían una orden judicial, afirmaron sus abogados, pero “manifestaron que estaban buscando a una persona desaparecida para poder entrar”.

No se dio ninguna razón para el arresto, según la petición, que solicita su liberación inmediata.

La escuela incluyó una serie de recomendaciones para la seguridad de los estudiantes extranjeros, que representan más del 40% del alumnado.

“Si los agentes del orden público intentan acceder a áreas no públicas de la Universidad, pídales que esperen para entrar en ellas hasta que se pongan en contacto con Seguridad Pública. Seguridad Pública se pondrá en contacto con la Oficina del Asesor General para coordinar la respuesta de la Universidad. No les permita entrar ni aceptar una orden judicial o una citación”, señaló la institución.

Actualmente, las inmediaciones del campus se encuentran resguardadas por elementos de la Policía de Nueva York cerca de los manifestantes, mientras que helicópteros sobrevuelan la zona.

Con consignas como: “ICE FUERA”, “nadie es ilegal en tierra robada” o “ protejan a los estudiantes de nuestra comunidad”, los alumnos mantienen cerradas una de las puertas principales del campus en protesta.

Cabe resaltar que hace tres semanas, al menos 12 estudiantes y profesores de Columbia University fueron arrestados por la policía de Nueva York durante una protesta en contra de las reformas migratorias del presidente Donald Trump. Con información de AP

