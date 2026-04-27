Washington. La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo ocurrido en una cena de gala de corresponsales celebrada en Washington a la que asistió Donald Trump.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que el incidente fue el tercer intento de asesinato contra el presidente republicano en los últimos dos años.

"El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que le apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resultaran heridas y murieran, y este fin de semana estuvo a punto de volver a ocurrir", declaró Leavitt.

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Trump ha traspasado reiteradamente los límites con sus furibundos ataques verbales contra sus oponentes.

En una rueda de prensa celebrada minutos después del incidente en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, Trump adoptó un tono más conciliador hacia los medios de comunicación, a los que anteriormente había tildado de "enemigos del pueblo".

Pero Leavitt, que compartía escenario con Trump en la cena cuando ocurrió el incidente, dijo hoy que ha habido una "demonización sistemática" del presidente.

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"Nadie en los últimos años ha sido blanco de más balas y más violencia que el presidente Trump", declaró Leavitt.

"Aquellos que constantemente etiquetan y difaman falsamente al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia, y lo comparan con Hitler para ganar puntos políticos, están alimentando este tipo de violencia", añadió.

"Si bien tenemos la dicha de contar con un presidente que no le teme a nada, no deberíamos vivir en un país donde un temor tan constante a la violencia política impregne nuestra sociedad día tras día", indicó la portavoz, en la que fue su última intervención ante la prensa antes de dar a luz al que será su segundo hijo.

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Aseguró que esta violencia política nace de los comentarios que vierten sobre el republicano la oposición y los medios de comunicación.

"Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios por parte de comentaristas; sí, por parte de miembros electos del Partido Demócrata e incluso de algunos sectores de los medios de comunicación", explicó Leavitt.

"Esta retórica odiosa, constante y violenta, dirigida contra el presidente Trump día tras día durante 11 años, ha contribuido a legitimar esta violencia y a conducirnos a este momento sombrío", añadió.

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El sábado, un hombre armado con una escopeta, una pistola y cuchillos se saltó un control de seguridad en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) con la presencia de Trump, la primera dama, Melania Trump, y los secretario de Estado, del Tesoro y de Guerra.

Tras un intercambio de disparos, el hombre, un profesor de California llamado Cole Allen, fue neutralizado por el Servicio Secreto antes de poder acceder al salón de baile donde se celebraba la cena. Cuando comenzó el fuego cruzado, Trump y el resto de altos cargos fueron desalojados de inmediato.

"No se trata únicamente de los medios de comunicación. Es más: el Partido Demócrata en su conjunto ha planteado ante los votantes de todo el país el argumento de que Donald Trump representa una amenaza existencial para la democracia, de que es un fascista y de que es comparable a Hitler", prosiguió la portavoz que fue leyendo varios comentarios sobre Trump de distintos representantes demócratas que tenía anotados.

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La portavoz de Casa Blanca también cargó contra el humorista televisivo Jimmy Kimmel por un monólogo que realizó dos días antes del asalto fallido contra Trump y en el que bromeó con que la primera dama tenía "el brillo de una viuda expectante".

"¿Quién, en su sano juicio, podría afirmar que una esposa se mostraría radiante ante el posible asesinato de su amado esposo?", comentó Leavitt.

Trump pidió el despido de Kimmel, por lo que llamó "incitación a la violencia".

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Cole compareció este lunes ante la Justicia y fue imputado por intento de asesinato contra Trump y dos cargos relacionados con el uso de arma de fuego. De ser declarado culpable, enfrenta cadena perpetua.