La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos dos meses por el bloqueo que la guerra en Irán ha causado en el estrecho de Ormuz.

La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países de la región, busca "aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías", indicó un comunicado de la organización.

Tras la reducción en más del 90% del número de buques que pasaban antes del conflicto por Ormuz, se ha incrementado el transporte de contenedores de carga por camión desde Qatar, Emiratos Árabes o Kuwait a puertos saudíes del mar Rojo, principalmente Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140% desde febrero.

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