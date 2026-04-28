Más Información

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

La mañanera de Sheinbaum, 28 de abril, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de abril, minuto a minuto

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice

Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

La Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE) anunció un "observatorio en línea" para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos dos meses por el bloqueo que la ha causado en el estrecho de Ormuz.

La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduanas de 12 países de la región, busca "aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías", indicó un comunicado de la organización.

Tras la reducción en más del 90% del número de buques que pasaban antes del conflicto por Ormuz, se ha incrementado el transporte de contenedores de carga por camión desde Qatar, Emiratos Árabes o Kuwait a puertos saudíes del mar Rojo, principalmente Yeda, donde el flujo de mercancías ha crecido un 140% desde febrero.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito. Foto: Especial

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP. Foto: Especial

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP

Visa americana. Foto: ChatGPT

Tips para lograr que te aprueben la visa americana en el primer intento: Guía clave

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Vas a sacar el pasaporte mexicano? Estos son los precios actualizados 2026 y sus vigencias

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles