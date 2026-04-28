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Irán prohibió las exportaciones de acero, informó la agencia de noticias Fars, después de que las dos mayores siderúrgicas del país anunciaran a principios de abril que se veían obligadas a detener sus actividades tras los ataques israeloestadounidenses.
La directiva sobre esta prohibición ya fue publicada, según la administración de aduanas citada por la agencia, indicando el 26 de abril como fecha de entrada en vigor.
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mcc
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