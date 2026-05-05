Los festejos por el Día de las Madres se mantienen como una de las tres fechas de mayor venta y para este 2026 se espera un crecimiento de la derrama económica a pesar del aumento de precios.

Por una parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que se espera una derrama de 94 mil millones de pesos, lo que representará un incremento de 7% con respecto al 2025.

Al estimarse un gasto promedio cercano a los dos mil pesos por persona, sobre todo por la compra de regalos para mamá como ropa, calzado, flores, restaurantes, cafeterías, pastelerías, chocolates, perfumería, electrodomésticos, electrónicos, cines, teatros y experiencias familiares.

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Ese gasto tiene que ver con el incremento en ingresos de las familias, la inflación en servicios y una mayor preferencia por combinar regalos tradicionales con visitas a restaurantes para desayunar, comer, cenar o realizar viajes cortos o actividades recreativas.

Se trata de “una de las fechas de mayor impacto para el comercio, los servicios y el turismo en México. De acuerdo con la información base, el 10 de mayo se mantiene como una de las celebraciones más importantes del calendario nacional, y se ubica como la tercera fecha con mayor derrama económica del año, solo por debajo de las fiestas decembrinas y El Buen Fin, lo que confirma su importancia estratégica para el comercio formal…“, expuso el organismo en un comunicado.

El presidente de la Confederación, Octavio de la Torre afirmó: “Celebrar a mamá también significa reconocer el trabajo, el cuidado, el amor y la fuerza que sostienen a millones de familias mexicanas. Cada flor, cada comida, cada regalo y cada experiencia adquirida en un negocio local contribuye a fortalecer el mercado interno, generar ingresos para las empresas familiares y mantener viva la economía de nuestras comunidades”.

El sector prevé mayor derrama económica mientras productos y servicios elevan sus precios. Foto: Pixabay

Estimó que alrededor de 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo podrían beneficiarse en esta fecha.

Gasto promedio en flores y chocolates de 620 pesos

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) explicó que en un sondeo de mercado sobre los productos y servicios que se regalan a las mamás se estimó que el gasto puede ir desde detalles sencillos hasta electrodomésticos, todo lo cual registra aumentos promedio de 14.5%.

Regalar flores con chocolates puede implicar un gasto de 620 pesos, un perfume por tres mil 200 pesos, unos tenis en tres mil pesos, conjunto de vestir en mil 300 pesos.

Joyería de fantasía en mil 150 pesos o una visita al spa alcanzan por 4 mil 200 pesos.

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Una comida en restaurantes de gama media para 10 personas puede costar 8 mil pesos u organizar una carne asada en casa asciende 6 mil 100 para la misma cantidad de personas.

Sí se regala un refrigerador se pueden gastar 22 mil pesos o 44 mil por un centro de lavado.

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