La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que, con motivo de la celebración del Día de las Madres, se prevé una derrama económica de 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país, lo que representa un crecimiento de 9.8%, en comparación con la derrama registrada en 2025.

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez, destacó que esta proyección refleja un panorama favorable para la actividad económica local y el fortalecimiento del consumo interno. Se estima que las familias capitalinas destinarán un gasto promedio de entre mil 400 y mil 900 pesos en regalos y festejos.

Establecimientos que podrían registrar mayor consumo

Los giros que registrarán mayor dinamismo durante esta fecha son: restaurantes y establecimientos de alimentos; tiendas de ropa, calzado y accesorios; perfumería y cosméticos: florerías y pastelerías; y electrónicos y telefonía celular.

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“El nivel de gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, subrayó el líder empresarial.

La Canaco CDMX indicó que el Día de las Madres se posiciona como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, solo por debajo de la temporada navideña y de El Buen Fin, consolidándose como una jornada clave para el sector comercial.

El organismo llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal, lo que garantiza calidad en los productos y fortalece la economía local. Asimismo, exhortó a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia para capitalizar este incremento en la demanda.

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