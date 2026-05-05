El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) dio a conocer que en el Memorando de Entendimiento que hoy se anunció con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), México se comprometió a llevar a cabo un proceso de declaración de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) conforme a las mejores prácticas internacionales.

Así como garantizar que las aerolíneas estadounidenses tengan acceso justo y transparente para solicitar y operar franjas horarias en el AICM, además de modificar sus políticas de franjas horarias para alinearlas con las mejores prácticas internacionales.

En un comunicado, el DOT recordó que México no ha cumplido con el acuerdo bilateral aéreo con Estados Unidos desde 2022, cuando rescindió abruptamente los horarios de aterrizaje y despegue de las aerolíneas estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a reubicar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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“Al restringir los slots (horarios) y exigir que las operaciones de carga se trasladaran fuera del AICM, México incumplió su promesa, desestabilizó el mercado y dejó a las empresas estadounidenses con millones de dólares en costos adicionales.

“En respuesta a este incumplimiento, el Departamento tomó medidas regulatorias para eliminar 13 rutas de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, congelar el crecimiento de los servicios combinados (carga y pasaje) de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y prohibir que las aerolíneas de pasajeros mexicanas transporten carga en las bodegas de los aviones entre el AICM y los Estados Unidos”, indicó el DOT.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, declaró que este acuerdo entre el DOT y la SICT marca el camino a seguir para que México cumpla con el Acuerdo de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México de 2015 y se alcanzó tras varias rondas de consultas bilaterales entre ambos países.

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“Al exigirle a México que rinda cuentas, finalmente accedió a cumplir con el acuerdo y cesar sus prácticas anticompetitivas.

“Este es un paso en la dirección correcta, pero necesitamos que estas promesas se traduzcan en acciones. Hasta entonces, nuestra restricción a las aerolíneas mexicanas se mantendrá vigente”, aseguró Duffy.

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