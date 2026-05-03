La turbosina cuesta el doble de hace unos meses debido al conflicto en Medio Oriente, que disparó los precios internacionales de los energéticos.

El litro de combustible de aviación se vendió en 23.70 pesos durante marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), después de ofrecerse en 11.66 pesos en febrero pasado y en 13 pesos en el mismo mes de 2025.

Se trata del precio más alto desde octubre de 2022, de acuerdo con los registros de Pemex.

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Fuente: Pemex

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, expuso que la turbosina reacciona a los mayores costos de importación por las tensiones en Medio Oriente, que mantiene los petroprecios en cerca de 100 dólares por barril.

El jueves, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, descartó lanzar subsidios fiscales a la turbosina, luego de que el martes la titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que se analizaban medidas e incentivos para las aerolíneas debido a los altos costos de los combustibles.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) calcula que la turbosina representa un tercio de los gastos totales de las aerolíneas.

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Volaris, la principal aerolínea del país por volumen de pasajeros, gastó en combustible 252 millones de dólares entre enero y marzo, 16% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que Aeroméxico desembolsó 315 millones de dólares y significó un alza de 10.2%.

El martes pasado, el vicepresidente ejecutivo de Volaris, Holger Blankenstein, dijo que la empresa ejecutará acciones dirigidas a mitigar el alza del combustible, lo que incluye un incremento de doble dígito en sus tarifas tanto para el mercado doméstico como el internacional, especialmente en el segmento transfronterizo.

Volaris también realizará una reducción táctica de frecuencias sin cancelar rutas, lo que permitirá mantener la conectividad para los pasajeros en determinados periodos. En concreto, reducirá su capacidad nueve puntos porcentuales durante el presente mes.

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Para junio y la segunda mitad del año se espera una disminución de vuelos en algunas rutas.

El consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina, dijo que el incremento de la turbosina se refleja en el precio final del boleto, lo cual encarece el costo de viajar e impacta al turismo que llega por vía aérea, que ya muestra señales de debilidad.

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cdm