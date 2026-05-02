La aerolínea de bajo costo estadounidense Spirit Airlines anunció este sábado el cierre de operaciones luego de 34 años. Todos sus vuelos han sido cancelados y su servicio al cliente ya no está disponible, por lo que algunos países y aerolíneas de Estados Unidos se han movilizado para ayudar a pasajeros y tripulación.

La quiebra de la octava línea aérea más grande de Estados Unidos puede marcar el fin de una era para los viajeros con cierta sensibilidad financiera y sus efectos comenzaron a verse con pasajeros varados, por lo que American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo, Frontier Airlines y JetBlue Airways anunciaron tarifas preferenciales, asistencia y un programa de vuelos en las rutas compartidas con su competidora.

En cuanto a los países que ya reaccionado ante el cierre de Spirit están Colombia y Honduras, que ya activaron planes y protocolos de contingencia ante el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense y para atender a miles de viajeros.

Lee también Spirit Airlines anuncia "cierre gradual" de operaciones tras 34 años en EU; la aerolínea cancela todos sus vuelos

Colombia

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó un plan de contingencia para atender a unos 10 mil viajeros afectados en el país por el cese inmediato de operaciones de Spirit.

En un comunicado informó que todos los vuelos de la compañía fueron cancelados desde hoy, lo que dejó a miles de viajeros sin poder continuar o iniciar sus itinerarios.

"Se estima que aproximadamente 10 mil pasajeros se encuentran afectados", señaló la entidad, que indicó además que el cierre se produjo en un escenario distinto al previsto.

Dijo que la aerolínea prometió mantener hasta último momento la operación en Colombia, donde ha tenido conexión con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga.

En tanto, la aerolínea colombiana Avianca anunció que ofrecerá opciones de retorno sin costo a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines.

"Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios", informó en un comunicado.

La compañía señaló que las opciones de regreso están sujetas "a disponibilidad y a las condiciones de este plan de protección a los pasajeros afectados por Spirit que ya hayan iniciado su viaje" y tengan dificultades para regresar por la quiebra de la aerolínea.

Lee también Aerolínea Spirit se prepara para el cierre, reporta Wall Street Journal; fracasó acuerdo de rescate con gobierno de Trump

Honduras

A su vez, Honduras activó un "protocolo de contingencia" para proteger a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense de bajo costo, cuya salida supondrá un impacto económico de 4.7 millones de dólares anuales solo en tasas aeroportuarias para el país centroamericano.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) indicó en un comunicado que supervisará de forma "rigurosa" el cumplimiento de los reembolsos y las compensaciones legales.

Para agilizar el proceso, la autoridad indicó que monitorea el portal digital exclusivo de la compañía para la gestión de reclamos, con el fin de garantizar la efectividad de las devoluciones.

Según el experto en conectividad aérea, Peter Fleming, la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño supondrá un impacto económico de alrededor de 4.7 millones de dólares anuales solo en concepto de tasas aeroportuarias.

Lee también Evalúan apoyar aerolíneas por turbosina más cara

¿Qué hacer para volver a casa y obtener reembolsos tras el cierre de Spirit Airlines?

Si ere unos de los viajeros que resultó afectado por el cierre de operaciones de Spirit y quedas varado en su calendario de vuelos, ahora desaparecido, estas son algunas cosas que conviene saber sobre cómo volver a casa y recuperar tu dinero.

“Tarifas de rescate”, precios reducidos para nuevos vuelos

Muchas aerolíneas que antes competían con Spirit ahora tienen ofertas para salvar a sus viajeros. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines y Southwest Airlines están fijando un tope o reduciendo los precios de los boletos para que la gente reserve nuevos vuelos.

Hay un intervalo limitado para esta oferta, que da prioridad a los viajeros que han quedado varados y necesitan hallar una nueva forma de llegar a su próximo destino.

Por ejemplo, la oferta de Southwest solo está disponible de manera presencial en un mostrador de boletos del aeropuerto hasta el miércoles 6 de mayo, según el grupo comercial del sector Airlines for America y el Departamento de Transporte de Estados Unidos. United, por su parte, permite este tipo de reservas durante un máximo de dos semanas, y se puede acceder a ellas en línea.

Para quienes planeaban volar con Spirit y ahora necesitan encontrar una alternativa a la aerolínea de ultra bajo costo, American, Allegiant, Frontier y Delta anunciaron tarifas reducidas en las mismas rutas que Spirit operaba.

Lee también Despega primer vuelo comercial directo entre EU y Venezuela en 7 años; sale de Miami con rumbo a Caracas

Muchos anuncios de las compañías incluyen mapas que muestran dónde se superponían sus rutas con las de Spirit, lo que puede ayudar a acotar la búsqueda para encontrar un vuelo comparable.

Spirit Airlines indicó que procesará automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo pagado con tarjeta de crédito o débito.Los viajeros que reservaron a través de agencias de viajes de terceros deben dirigir a ellas las solicitudes de reembolso.

Sin embargo, quienes obtuvieron su reserva mediante vales, crédito o puntos tendrán que esperar y ver qué ocurre a través del proceso de quiebra de Spirit.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc