Acapulco, Gro.— La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dijo que se analizan medidas e incentivos para aerolíneas ante las fuertes presiones por los altos costos de los combustibles.

“No es un factor para México, es un factor mundial. El costo de la turbosina es muy elevado. Los costos operativos de las aerolíneas subieron casi 30% no sólo en México, sino en el mundo. Nosotros traemos una mesa permanente con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) donde están todas las aerolíneas. Estamos con el SAT, estamos con Pemex. Hay muy buenos datos e iniciativas desde el gobierno de México, y va a apoyar a las aerolíneas para que sus costos disminuyan. Pero es un efecto global”, dijo.

En breve entrevista en el segundo día de actividades de la 50 edición del Tianguis Turístico, reconoció que el margen de acción es limitado ante los precios internacionales del combustible; no obstante, agregó, se pueden buscar eficiencias al intervenir en aspectos de operación, ya sea tarifas de almacenamiento o costos aeroportuarios, entre otros.

“No podemos bajar la TUA de una manera tan radical en ciertos aeropuertos porque hay esquema de inversión a ciertos años, y así como pedimos que aumenten rutas, den incentivos y amplíen los aeropuertos, tiene un esquema de retorno de inversión”, dijo.

“Pero sí tenemos esa mesa para evaluar cómo, tal vez no en la TUA, de manera directa, pero sí en costos de aterrizaje. Hay que amortiguar y hay que ayudar desde el sector y crear nuevas rutas”, señaló la funcionaria.

Por separado, el vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, dijo que la compañía se ha adaptado por años a las condiciones del mercado, y a partir de eficiencias está preparada para enfrentar el difícil entorno.

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