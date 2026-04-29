El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, hoy alrededor de las 15:00 horas durante los trabajos de remodelación y mantenimiento hubo afectaciones en una tubería ocasionando una fuga de agua en el pasillo ambulatorio nacional, planta alta de la Terminal 1.

Según imágenes difundidas por la periodista Lourdes Mendoza, en una rampa de movilidad se puede observar como aguas negras descienden y comienzan a inundar una estancia del AICM.

Además, se ve como el techo esta roto y en el piso hay pedazos de lo pudiera ser parte del mismo.

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Mendoza en su post asegura que debido a esa falla las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvieron que cortar el suministro de agua de los baños.

El AICM aseguró que de forma inmediata se tomaron medidas para mitigar la afectación y recuperar la movilidad en la zona afectada.

EXTRA✈️ se le está inundando el barco , ah no , el @AICM_mx al almirante Padilla … @FIFAWorldCup nuevamente una disculpita el aeropuerto más importante del país NO estará listo … vean, las aguas negras 🤮‼️🆘 justo por esto hoy nuevamente cortaron el agua de los baños 🚻 pic.twitter.com/sUVxZZxgEA — Lourdes mendoza (@lumendoz) April 29, 2026

AICM de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Este año tres países serán anfitriones del Mundial 2026, uno de ellos es México, por ende el AICM inició en mayo de 2025 un proceso integral de remodelación con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

El proyecto contempla una inversión cercana a los nueve mil millones de pesos y abarca la modernización de las Terminales 1 y 2, mantenimiento de pistas, renovación de salas de espera, pasillos, sistemas de drenaje y la construcción de nuevas calles de rodaje para mejorar la operación aérea.

A poco tiempo del arranque del torneo, las obras avanzan de forma escalonada. En febrero de 2026 se reportaba un progreso aproximado del 40%, con trabajos simultáneos en diversas áreas del aeropuerto y afectaciones visibles para usuarios debido a las intervenciones en curso.

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Autoridades prevén que para el inicio del Mundial, en junio de 2026, el avance alcance alrededor del 80%, dejando trabajos complementarios para después del evento.

Con estas acciones, el AICM busca mejorar su infraestructura, eficiencia y capacidad de atención ante el aumento esperado de visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026.

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