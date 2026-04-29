Durante los primeros tres meses del año, los ingresos del gobierno federal sumaron un total de 1 billón 766 mil 787 millones de pesos, aportados en su mayoría por el cobro de impuestos.

Este resultado representa un crecimiento nominal de 46 mil 856 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo en términos porcentuales implicó una baja de 1.4% en términos reales frente al incremento de 19.8% que tuvo entre enero y marzo del año anterior.

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La información preliminar fue dada a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a unas horas de que la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregue al Congreso de la Unión el Informe de las Finanzas y Deuda correspondiente el primer trimestre de 2026.

Al interior de los ingresos, la recaudación tributaria fue de 1 billón 575 mil 409 millones de pesos, de los cuales 899 mil 923 millones de pesos fueron a través del impuesto sobre la renta (ISR).

Mientras que por el impuesto al valor agregado (IVA) entraron a las arcas públicas 401 mil 577 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de mil 132 millones de pesos, sobre lo que se captó en el primer trimestre del 2025.

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En tanto que por medio del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) entraron 191 mil 635 millones de pesos.

De acuerdo con el SAT implicó que fueran 37 mil 468 millones de pesos más o un aumento en términos reales de 19.4% si se compara con lo mismo lapso de tiempo del año previo.

Este jueves está programada una conferencia de prensa a cargo de la SHCP para detallar los principales resultados de los ingresos y egresos del gobierno federal, así como la evolución de la deuda pública durante el primer trimestre del año.

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gs