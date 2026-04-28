Diputados exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a esclarecer las inconsistencias que, afirman, se han encontrado en la cuenta CLABE de algunos contribuyentes, para que puedan recibir su devolución de impuestos.

A través de un punto de acuerdo promovido por el PAN se pide a la SHCP, por conducto del SAT, a transparentar los criterios de validación de cuentas CLABE.

También para corregir fallas del sistema y facilitar la resolución de inconsistencias en devoluciones del ejercicio 2025.

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En los últimos días Contribuyentes han denunciado que su devolución de impuestos está en revisión debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encontró inconsistencias en su cuenta CLABE para recibir el depósito del reembolso.

Ante esa situación el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández consideró importante que informen a la opinión pública sobre los criterios de validación utilizados para determinar inconsistencias en cuentas CLABE dentro del proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.

Lo anterior con el fin de que los contribuyentes puedan identificar y realizar las correcciones necesarias en su declaración fiscal.

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Se pide revisar y corregir las posibles fallas técnicas o inconsistencias en los sistemas de validación de cuentas CLABE que afectan el proceso de devoluciones automáticas del ejercicio 2025.

Además, se les pide simplificar y fortalecer de forma inmediata, los mecanismos digitales existentes para la solventación de inconsistencias en cuentas CLABE y devoluciones no pagadas, especialmente en beneficio de contribuyentes que no cuentan con e. Firma vigente.

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