La diputada local del PAN América Rangel propuso el regreso del Fondo de Capitalidad.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una iniciativa para crear la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, la cual estipula, entre otras cosas, que el Fondo de Capitalidad es el monto financiero que de manera anual remite la Federación a las y los habitantes de la Ciudad de México por concepto de amortización de las afectaciones por ser sede de los Poderes de la Unión “y su otorgamiento es obligatorio y sujeto a la progresividad de derechos”.

Se precisa que la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso de la Unión, durante los meses de agosto y septiembre, su propuesta de monto presupuestado para la Ciudad de México como Fondo de Capitalidad, el cual, deberá ser equivalente, como mínimo al 0.25% de la recaudación federal participable.

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“En caso de que la Federación no establezca monto para el Fondo de Capitalidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, se establecerá lo siguiente: el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar la previsión presupuestal para ser destinado a los proyectos con cargo al Fondo de Capítalidad; y quedarán sin efectos los convenios de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México, respecto de los rubros de seguridad, servicios públicos, alumbrado, resguardo de bienes muebles e inmuebles y de colaboración en materias financiera en tanto se restituyan dichos recursos al Fondo”, señala la propuesta.

¿En qué se destinará el Fondo de Capitalidad?

Asimismo, se estipula que los recursos del Fondo de Capitalidad serán destinados a infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate; inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, en coordinación con las alcadlías; inversión en infraestructura de transporte público; infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de prevención del delito; y en inversión en materia ambiental.

Desde tribuna, la legisladora de Acción Nacional señaló que la Ciudad de México, como sede de los Poderes de la Unión, enfrenta costos extraordinarios que hasta ahora han sido asumidos únicamente por las y los capitalinos.

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“Ser el corazón político del país implica una carga adicional en servicios, seguridad, movilidad e infraestructura. Todos los días millones de personas llegan a la ciudad para trabajar, estudiar o realizar trámites, lo que genera una presión constante sobre los recursos públicos”, expuso.

América Rangel recordó que desde 2019 desapareció el Fondo de Capitalidad del presupuesto federal, el cual anteriormente representaba hasta 4 mil millones de pesos anuales, dejando a la ciudad sin un respaldo financiero fundamental.

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