Un grupo de comerciantes de vía pública realizan un bloqueo la mañana de este martes sobre la avenida Insurgentes Sur, a la altura de avenida San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, para exigir a las autoridades la devolución de varios puestos ambulantes que recientemente fueron retirados en distintos puntos de la demarcación.

Los manifestantes mantiene cerrada parcialmente la circulación en una de las principales vialidades del sur de la Ciudad de México, lo que provoca afectaciones al tránsito vehicular y retrasos en el servicio de transporte público que circula por la zona.

De acuerdo con los inconformes, los puestos retirados se encontraban principalmente en las inmediaciones del Hospital General Ajusco Medio, así como en otros puntos de la alcaldía, donde aseguran que han trabajado durante años como una fuente de ingreso para sus familias.

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¿Cuáles son las exigencias de los manifestantes?

Los comerciantes señalaron que su principal demanda es que la alcaldía les permita continuar con sus actividades y les asigne espacios para poder laborar de manera regular en diferentes zonas de Tlalpan.

Durante la protesta, los vendedores piden la instalación de una mesa de diálogo con funcionarios de la demarcación para buscar una solución que les permita recuperar sus espacios de trabajo sin afectar la movilidad en la zona.

Elementos de tránsito y personal de concertación política acudieron al lugar para tratar de liberar la vialidad y evitar mayores complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público.

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