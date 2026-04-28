En el marco del 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, diversas organizaciones feministas se manifestaron a las afueras del Congreso de la Unión para entregar una petición formal a Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, con el objetivo de eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Durante la manifestación señalaron que el aborto no debe seguir tratándose como un asunto penal, sino como un servicio de salud y un derecho que debe garantizarse plenamente, sin ambigüedades ni marcos legales que lo criminalicen.

Denunciaron que la iniciativa para avanzar ha permanecido congelada durante los últimos dos años, a pesar de las exigencias de la sociedad civil para eliminar la restricción que criminaliza el aborto después de las 12 semanas de gestación.

Asimismo, hicieron un llamado público a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para concretar la reforma pendiente.

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Colectivos feministas se reunieron afuera del Congreso de la CDMX para protestar en contra del Código Penal, pues establece que el aborto solo es legal en las primeras 12 semanas de embarazo. Se rompió una piñata con la figura del Código y hubo un diálogo con Jesús Sesma Suárez, presidente de la mesa directiva. Foto: Santiago Cadena El Universal

Actualmente el aborto es legal cuando se realiza por voluntad propia dentro de las primeras 12 semanas de gestación, bajo causales legales y mediante métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Sirene Vázquez Gudiño, coordinadora de comunicación para la incidencia, señaló que avanzar en la despenalización total también brindaría mayor seguridad al personal de salud y a quienes acompañan estos procesos.

“Eso también daría muchísima seguridad al personal de salud que ofrece este servicio, así como a quienes acompañan”, afirmó.

Añadió que, aunque las redes de acompañamiento han facilitado el acceso al aborto, es necesario que desde la legislación se habiliten plenamente las vías para garantizar este derecho.

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Colectivos feministas se reunieron afuera del Congreso de la CDMX para protestar en contra del Código Penal, pues establece que el aborto solo es legal en las primeras 12 semanas de embarazo. Se rompió una piñata con la figura del Código y hubo un diálogo con Jesús Sesma Suárez, presidente de la mesa directiva. Foto: Santiago Cadena El Universal

“Desde el tema legal seguimos esperando una respuesta y por eso estamos haciendo esta exigencia”, expresó.

Por su parte, Jesús Sesma Suárez aseguró que cualquier iniciativa de modificación legal debe ser discutida en el Congreso.

“Tienen ustedes la garantía de que en el Congreso se abrirá el debate”, declaró.

Entre las organizaciones participantes se encontraban Abortion Data, Antígona, Balance, Católicas por el Derecho a Decidir, Ddeser, Equidad de Género, Fondo MARIA, GIRE, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ipas LAC, Luchadoras, Médicos del Mundo, REDefine CDMX y Vivas y Libres.

La manifestación estuvo acompañada de consignas feministas, bengalas y la ruptura simbólica de una piñata con forma del Código Penal.

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