A 19 años de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México, especialistas advirtieron que aún hay pendientes y retos en el acceso a este servicio de salud, aunque reconocen que se debe celebrar este avance que “cambió la narrativa” y abrió la conversación en otras parte del país.

Angie Contreras, vocera de la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres, afirmó que uno de los aspectos pendientes es que el aborto sigue sin ser visto como “un tema de derecho a la salud”, lo que dificulta que las mujeres y personas gestantes puedan acceder, ya que las instancias de salud no cuentan con recursos o con personal no objetor de conciencia para realizar estos procedimientos.

“Los trámites suelen ser procesos engorrosos, burocráticos, tardados y no se brinda la información de forma sencilla, clara, que no estigmatice.

“Esto es muy importante, y claro que tiene que ser celebrado, porque al despenalizar en Ciudad de México cambió por completo la narrativa y abrió la conversación para que habláramos del aborto como un tema de salud para las mujeres y no desde un delito”, destacó.

Al recordar que el aborto sigue estando en el Código Penal, por lo que aún se considera un delito, Contreras indicó que ahora la CDMX tiene que dar el “siguiente paso” para que no sea tratado como un delito, sino como un aspecto de salud.

Precisó que otro de los retos es el “estigma social” al que se enfrentan mujeres y personas gestantes, particularmente en municipios y zonas de la periferia de la CDMX.

“Este miedo a que se corra la voz y, en este caso, un chisme sobre su decisión, sobre su proceso, es lo que también quieren evitar [muchas mujeres]. Por eso buscan movilizarse a centros de salud que se encuentren más lejos de sus domicilios o con acompañantes feministas, justamente para evitar esta criminalización social y esta estigmatización. El ideal es que todas las comunidades, alcaldías, municipios cuenten con centros de salud, porque eso además garantiza el derecho a la salud y al acceso a un servicio de salud pública”, enfatizó.

Karla Vázquez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL la importancia de conocer las definiciones entre aborto —que sigue existiendo como una figura en el Código Penal— y la interrupción legal del embarazo (ILE).

“La realización propiamente del aborto como tipo penal sigue existiendo en todos los códigos penales, ya sea de la Ciudad de México, incluyendo también a nivel federal y de todas las entidades federativas. Es la interrupción legal del embarazo lo que celebramos, que es diferente a la figura propiamente del aborto”, explicó.

Recordó que en su momento, la interrupción legal del embarazo se tomó en consideración “bajo una discusión que involucró varios dilemas”.

“Existe una figura por parte de los médicos que se llama objeción de conciencia. Puede ser que por una cuestión ética y de formación ellos no quieran participar en los procedimientos, y eso pone en jaque algunos elementos, y entonces qué pasa con las personas que requieren la práctica de esa interrupción legal del embarazo. Las facultades que imparten la carrera de Medicina deben prever estos elementos y observar estas diferencias entre el aborto y la interrupción legal del embarazo”.

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