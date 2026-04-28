Hermosillo, Sonora. - Un mensaje contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) provocó la movilización de corporaciones de seguridad este martes en el Centro de Gobierno de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el Edificio México, ubicado en la intersección de las avenidas Comonfort y Cultura, en la colonia Proyecto Río Sonora, de acuerdo con un informe preliminar de Seguridad Pública Municipal.

La cartulina fue localizada por personal de limpieza en los baños de hombres del tercer piso, adherida al espejo en el área de lavabos, lo que generó una alerta inmediata entre el personal del inmueble.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y agentes de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para el levantamiento de evidencias.

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Fuentes oficiales indicaron que el mensaje contiene señalamientos directos contra el SAT, en los que se reclama la presunta devolución de recursos, lo que activó protocolos de seguridad en el edificio gubernamental.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni incidentes adicionales.

El lugar permanece bajo resguardo de la Fiscalía estatal, que ya inició las investigaciones para determinar el origen del mensaje y deslindar responsabilidades.

Las autoridades señalaron que se trata de información preliminar, por lo que se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

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