Veracruz. - El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil reprobó “contundentemente” las declaraciones del líder de la izquierda, Atanasio García Durán -padre del exgobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez-, quien lanzó duras críticas contra la administración de Rocío Nahle García (Morena).

“Siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión; en esta ocasión ejerzo la mía y repruebo contundentemente las declaraciones del día de hoy del Mtro. Atanasio García Durán”, aseguró el ex priista y actual funcionario estatal.

A través de sus redes sociales, dijo que hoy “nuestra gobernadora” está reconstruyendo las carreteras del estado y su gobierno ha reducido la deuda heredada de administraciones pasadas, así como atiende el rezago de salud en Veracruz, en coordinación con la federación.

“Seguramente Veracruz abriga muchos retos, pero ella ha demostrado que es incansable; es una mujer guerrera, resiste los embates y las injurias. No hay un político que haya recorrido más veces el estado ni que lo conozca más que ella”, expresó.

Lee también Matan a balazos a sujeto en Tlaxcoapan, Hidalgo; se desconoce el motivo del ataque

Por lo que rechazó las declaraciones del ex diputado federal y local y fundador del PRD y Morena en Veracruz.

“Por eso, y en aras del respeto que le tengo a usted, Maestro, rechazo las opiniones vertidas el día de hoy en contra de nuestra gobernadora”, indicó en sus redes sociales.

Atanasio García critica a Nahle

Atanasio García Durán advirtió de un malestar en Morena. Foto: Especial.

Y es que, sin mencionar a la gobernadora morenista por su nombre, Atanasio García Durán denunció que en la actual gestión ha faltado visión, conocimiento del estado y voluntad política, además cuestionó el origen de la mandataria.

“Veo escasa visión de lo que se tiene que hacer”, soltó. “Veracruz es un estado, yo creo que el más rico del país, y los recursos que tiene no los veo que se estén activando y destinando en lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando se redujo la deuda y pues eso ya cuenta para mucho”, agregó.

Lee también Michoacán y Gobierno federal desarrollan 20 proyectos estratégicos en Uruapan; invierten 28 mil 542 mdp

“Hoy existen condiciones, yo diría, muy favorables para un gran desarrollo del estado”, expuso.

- ¿Y que está faltando? ¿Visión, conocimiento del estado, voluntad política?, se le cuestionó.

-Todo eso, todo eso, respondió.

- ¿El que no sea alguien originario de Veracruz puede tener impacto en que no pueda tener la dimensión de lo que hay que hacer?

-Pues cuando empezó a decirse eso yo no lo creía, pero ahora lo creo firmemente. Ósea pues se desconoce y no se tiene la visión.

- ¿Fue un error confiar en esta administración?

-Pues mucha gente lo considera así y yo me sumo.

- ¿Y los morenistas como lo ven?

-Pues habrá que verlo en las encuestas que se levanten.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr