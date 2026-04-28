Veracruz. - El líder de la izquierda veracruzana, Atanasio García Durán, padre del exgobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, lanzó duras críticas contra la administración de Rocío Nahle García (Morena).

Sin mencionar a la gobernadora morenista por su nombre, el ex diputado federal y local, así como fundador del PRD y Morena en Veracruz, denunció que en la actual gestión ha faltado visión, conocimiento del estado y voluntad política, además cuestionó el origen de la mandataria.

“Veo escasa visión de lo que se tiene que hacer”, soltó al ser entrevistado en la sede del Poder Legislativo.

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“Veracruz es un estado, yo creo que el más rico del país, y los recursos que tiene no los veo que se estén activando y destinando en lo que se tiene que hacer, sobre todo cuando se redujo la deuda y pues eso ya cuenta para mucho”, agregó.

García Durán rechazó las acusaciones de un endeudamiento durante la administración de su hijo y consideró que hay un discurso contradictorio.

Recordó que al inicio del gobierno de García Jiménez se recibieron pasivos por más de 100 mil millones de pesos, así como una tesorería sin recursos, pero se logró una disminución significativa del endeudamiento.

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“No se dejó nada en el término financiero y cómo se hizo frente, se hicieron recortes y con el apoyo del gobierno federal, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador apoyó mucho en el estado”, recordó.

“Hoy existen condiciones, yo diría, muy favorables para un gran desarrollo del estado”, expuso.

- ¿Y que está faltando? ¿Visión, conocimiento del estado, voluntad política?, se le cuestionó.

-Todo eso, todo eso, respondió.

- ¿El que no sea alguien originario de Veracruz puede tener impacto en que no pueda tener la dimensión de lo que hay que hacer?

-Pues cuando empezó a decirse eso yo no lo creía, pero ahora lo creo firmemente. Ósea pues se desconoce y no se tiene la visión.

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- ¿Fue un error confiar en esta administración?

-Pues mucha gente lo considera así y yo me sumo.

- ¿Y los morenistas como lo ven?

-Pues habrá que verlo en las encuestas que se levanten.

“Llegamos a tener mayoría, yo no sé cómo nos vaya”, reconoció al afirmar que existe malestar entre la militancia de Morena y advirtió que esa inconformidad podría reflejarse en las encuestas y en los resultados electorales de 2027.

“Si hay malestar contra el partido”, agregó al ser cuestionado sobre los resultados de las elecciones municipales del año pasado, donde Morena no alcanzó la mayoría de las presidencias municipales.

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