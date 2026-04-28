Culiacán, Sin.- En el segundo cuadro de la ciudad, en el exterior de un pequeño hotel, ubicado por la calle Miguel Hidalgo, fueron asesinadas cuatro mujeres de distintas edades, dos de ellas, se encontraban a bordo de una camioneta estacionada, los disparos causaron zozobra a personas que cenaban una calle adelante.

Las autoridades de seguridad pública y del ejército que fueron notificados de una serie de disparos sobre dicha calle, entre la avenida Aquiles Serdán y Almada, en la zona conocida como el mercadito al acudir al lugar, encontraron los cuerpos de dos mujeres, sobre la baqueta y otros dos en una camioneta.

Sobre esa misma calle, se localiza el mercado Rafael Buelna, donde se ubican en su exterior, cenadurías tradicionales, donde familias completas, buscaron refugio, al escuchar las continuas detonaciones de las armas de fuego.

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Las autoridades no han dado a conocer las identidades de las cuatro víctimas de sexo femenino, ni datos sobre si estas se llegaron para hospedarse en un pequeño hotel que se encuentra a unos solo pasados, de donde fueron privadas de la vida.

En esta misma calle, al interior de uno de los hoteles pequeños que se encuentran, el pasado 25 de marzo, un huésped, cuya identidad no se revelo, fue asesinado de varios disparos, cuando se encontraba sentado en el patio.

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