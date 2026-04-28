Reynosa.— La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la detención de un “objetivo prioritario” y presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la región, quien fue identificado como Alexander “N”.

Su detención desató bloqueos, balaceras, robo y quema de vehículos, así como ataques a cámaras de videovigilancia durante la madrugada de este lunes, en diferentes puntos de la ciudad.

La situación de riesgo dio inicio con balaceras en diversos sectores de la ciudad, que tenían como objetivo la destrucción de cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C5).

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Posteriormente, hombres armados bloquearon la ciudad colocando neumáticos incendiados, ponchallantas y vehículos particulares los cuales fueron robados a sus dueños.

Estos hechos mantuvieron cerradas importantes arterias viales de la ciudad, como el Bulevar Hidalgo, que conecta con la carretera a Monterrey; el Bulevar Morelos, que es salida a Río Bravo, Matamoros y Ciudad Victoria, así como la carretera Ribereña, que conecta con Nuevo Laredo.

Se informó que los bloqueos llegaron hasta la frontera con Nuevo León, en la carretera libre a Reynosa, a la altura del municipio de General Bravo.

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Las autoridades indicaron que colocaron vehículos para obstruir la circulación, los cuales fueron retirados mientras se habilitaban carriles laterales para permitir el tránsito de automovilistas.

Al respecto, la secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que elementos de la División Caminos de Fuerza Civil, en coordinación con la Guardia Nacional y personal de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo.

Desde temprana hora, las autoridades de Reynosa llamaron a la población a extremar precauciones. Alrededor del mediodía, la situación se encontraba en calma y la jornada transcurría normal.

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La captura

La Vocería informó que autoridades federales y estatales lograron la detención de Alexander “N” mediante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se informó en un comunicado.

También se logró el aseguramiento del inmueble, así como de un arma larga calibre 7.62x39 mm, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y diversa documentación.

Se dio a conocer que el detenido y lo asegurado serían puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para las diligencias correspondientes. En el Registro Nacional de Detenciones se reporta que Alexander Benavides Flores, alias el R9, fue detenido este lunes 27 de abril las 12:15 am. Hasta las 18:00 se encontraba “en traslado”.

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De acuerdo con la Vocería estatal, “en semanas previas se habían detectado en Reynosa diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias, cuya autoría se atribuye al mismo individuo”.

El saldo de los bloqueos

Según las autoridades de Tamaulipas, el saldo fue de ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, y actos de vandalización en 10 sitios donde se encontraban cámaras de videovigilancia, que fueron destruidas mediante detonaciones de arma de fuego.

Sobre estos hechos, el gobernador Américo Villarreal dijo que son actividades y operativos, “que se hacen a nivel central, con la inteligencia, y nos piden a nosotros en algún momento dado la cooperación correspondiente para mantener las mismas condiciones de estabilidad social que teníamos”.

Indicó que no se reportaron heridos ni fallecidos.

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