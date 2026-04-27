Reynosa, Tamauipas.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que derivado de los hechos delictivos la madrugada del lunes, se aseguró un inmueble, un arma larga, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y se detectaron ocho bloqueos y vandalización de al menos 10 sitios de videovigilancia.

Detienen a objetivo prioritario

Por medio de redes sociales la dependencia dio a conocer que en acciones coordinadas de seguridad y procuración de justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención en flagrancia de una persona del sexo masculino en el municipio de Reynosa.

La persona detenida, identificada como Alexander “N”, es considerada un objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la región.

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Las labores de seguridad y la detención se llevaron a cabo mediante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Como resultado de esta acción, se logró el aseguramiento del inmueble, así como de un arma larga calibre 7.62x39 mm, cartuchos de diversos calibres, cargadores, equipo táctico, cuatro vehículos, un teléfono celular y diversa documentación.

Cabe señalar que, en semanas previas, se habían detectado en Reynosa diversas mantas con amenazas dirigidas al sistema de emergencias, cuya autoría se atribuye al mismo individuo.

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Bloquean vialidades

Derivado de estas acciones operativas, se registraron diversos bloqueos de vialidad en la región. Se confirmaron un total de ocho bloqueos en distintos puntos de los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán.

Asimismo, se reportaron actos de vandalización mediante detonaciones de arma de fuego en al menos 10 sitios de videovigilancia. Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, quienes, a través de un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, sin que se registraran agresiones armadas.

El detenido, así como los objetos asegurados, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa para las diligencias correspondientes.

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Al momento, no se reportan situaciones de riesgo en las carreteras del estado de Tamaulipas. Las autoridades mantienen patrullajes permanentes en el territorio estatal, así como comunicación y coordinación constante con las entidades vecinas, a fin de garantizar la seguridad y movilidad de la población.

Las autoridades del Estado en sus diversos niveles de Gobierno, reiteran el compromiso de mantener acciones coordinadas para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad de la población.

Hay un detenido: Fiscal de Tamaulipas

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que derivado del operativo hubo un detenido.

“Es una colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de la República para el aseguramiento de esta persona; esto es lo que propicia esta reacción de estos grupos, porque es una afectación severa a la estructura organizativa de esta facción de la delincuencia organizada”, explicó Govea.

-¿Personas muertas?

“No, hasta el momento. Tenemos reportes en sentido negativo sobre eso; lo que sí es que estas reacciones ocasionaron desde luego una vez más la vandalización sobretodo de cámaras del sistema de videovigilancia del Estado, y algunos bloqueos, desde Miguel Alemán hasta Reynosa”, respondió.

Detalló que fueron aproximadamente diez dispositivos de videovigilancia, “no tengo el número preciso de bloqueos, pero todos fueron desactivados, todo esto transcurrió durante la madrugada”.

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