Monterrey, Nuevo León.– Una fuga de gas amoniaco provocó la evacuación de 374 empleados de una planta de una empacadora de carne, ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El incidente fue reportado alrededor de las 3:00 horas en la compañía ubicada sobre el Anillo Periférico, a la altura de la colonia San Miguel Residencial, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos, quienes tras realizar una inspección con equipo especializado confirmaron la presencia del químico, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y se procedió al desalojo inmediato del personal que se encontraba laborando.

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Inicialmente, los trabajadores fueron concentrados en el punto de reunión interno, sin embargo, debido a la intensidad del olor, las autoridades determinaron retirarlos completamente del sitio para garantizar su seguridad.

Fuga de amoniaco en Escobedo provoca evacuación masiva. Foto: Especial

De acuerdo con los reportes, ninguno de los empleados presentó síntomas de intoxicación ni lesiones.

Toman medidas preventivas

Como medida preventiva, personal de la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro eléctrico en la planta, ante el riesgo de que representa la sustancia química por algún incendio o explosión.

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La empresa informó que, previo a la evacuación, se realizó el cierre de válvulas para contener la fuga, en tanto se esperaba la dispersión del gas en el ambiente.

Hasta las primeras horas de la mañana, la zona permanecía acordonada y bajo resguardo de las autoridades, tras confirmarse que no había personal dentro de las instalaciones.

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