Pachuca.- Una fuerte movilización policiaca se registró durante la noche en el municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, luego de que se reportara el asesinato de un hombre, quien, al arribar a su domicilio junto con su familia, fue atacado a balazos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el ataque armado ocurrió durante la noche, en que un hombre identificado con las iniciales R. V. H., de 37 años, llegaba a su domicilio ubicado en la avenida Cerrada Colosio, de la colonia Apepechoca a bordo de una camioneta de alta gama con placas del estado de Michoacán.

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Se informó que la víctima se encontraba en compañía de su esposa y sus dos hijos; al momento en que la mujer descendió para abrir el domicilio, el hombre fue atacado con varios disparos de arma de fuego.

Ante los hechos, elementos de la policía municipal arribaron como primeros respondientes y encontraron al hombre, quien ya había sido bajado de su unidad por sus familiares con la intención de prestarle auxilio; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Se informó que se inició la carpeta de investigación correspondiente para llevar a cabo las diligencias; no obstante, hasta el momento se desconoce el motivo del crimen.

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