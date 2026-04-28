Pinotepa. – Lucina V. A. fue asesinada con arma de fuego en pleno centro de San Pedro Atoyac, en la Costa de Oaxaca; es la segunda mujer asesinada en un mes en el mismo municipio, lo que ha generado alerta a los pobladores.

Los hechos ocurrieron cerca de las 19:30 horas de este domingo, en la cancha municipal de básquetbol, ubicada en el centro de la comunidad, mientras se celebraba una fiesta familiar, cuando un sujeto armado entró y disparó contra Lucina V., de acuerdo a los vecinos y al reporte policial.

Tras la agresión, la mujer perdió la vida en el lugar. Lucina V. tenía aproximadamente 53 años, era ama de casa y originaria de la misma comunidad, es la segunda mujer que asesinan en pleno centro de San Pedro Atoyac, en solo un mes.

Lee también Hallan sin vida a Dayra Michell, joven desaparecida en Baja California Sur; investigan el caso como feminicidio

El otro feminicidio ocurrió apenas el pasado 20 de marzo, se trata de Carmela de 41 años quien también fue asesinada con arma de fuego, tras un ataque armado en una de las calles de la comunidad.

A Carmela V.A. le fue arrebatada la vida con arma de fuego durante la noche del día viernes 20 de marzo en una de las calles del municipio de San Pedro Atoyac, de acuerdo a los vecinos, la mujer iba acompañada de su hija quien resultó lesionada y trasladada a un centro médico en Pinotepa Nacional.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha informado sobre los feminicidios, tampoco ha dado a conocer los responsables de estos hechos violentos, donde dos mujeres de Atoyac han perdido la vida.

Lee también Magistrado explica sanciones a menores por feminicidio de Leyla Monserrat en Sonoyta; "el juez solo se limitó a aplicar la ley", dice

El asesinato de las mujeres ha causado indignación entre las familias, principalmente en las mujeres de esta comunidad Mixteca ubicada en la Costa de Oaxaca. Los vecinos, señalan que los hechos violentos son debido a la falta de elementos de la policía municipal.

San Pedro Atoyac se localiza en el distrito de Santiago Jamiltepec. Y, es uno de los municipios que se encuentra dentro del contexto de alta violencia feminicida que ha llevado a la declaratoria y ratificación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

De acuerdo al seguimiento hemerográfico del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer), del 01 de enero al 30 de marzo del 2026, sumaban 19 feminicidios en Oaxaca. El mayor número de muertes violentas ha ocurrido en Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y la región Costa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL