Pachuca.- A más de dos años del asesinato de una estudiante identificada como Lilian Escudero a manos de un profesor universitario, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, obtuvo una sentencia condenatoria de 43 años y nueve meses de prisión para el responsable.

Los hechos se registraron en enero de 2024, en que, de acuerdo con las investigaciones, la joven llegó al municipio de Tepeapulco para continuar sus estudios, por lo que rentó una habitación a quien en ese entonces era profesor de la Universidad Politécnica de Pachuca, identificado con las iniciales J.P.V.H.

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De esta manera, desde julio de 2022, la joven mantenía una relación de confianza con su arrendador; situación que el sujeto aprovechó para poder ejercer violencia sexual y física en su contra, lo que le causó diversas lesiones que derivaron en su muerte.

Tras los hechos, el hombre intentó hacer pasar que la víctima había fallecido a consecuencia de una fuga de gas; sin embargo, las investigaciones recabaron los elementos suficientes en su contra. Durante la audiencia, celebrada el 12 de marzo de este año en los juzgados de Apan, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del imputado, por lo que el tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio por unanimidad.

De esta manera, la autoridad judicial impuso una pena de 43 años y nueve meses de prisión por el delito de feminicidio.

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