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El pleno del autorizó al Gobierno del Estado la , la mayoría en desuso y abandonadas, mediante un proceso de subasta pública.

Los diputados y diputadas locales autorizaron que a través de la se enajene a título oneroso mediante el proceso de : 3 aviones y 6 helicópteros.

El dictamen precisó que los recursos económicos que se obtengan por la enajenación onerosa de dichos bienes serán destinados, preferentemente, a gastos contingentes no previstos y a los proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal.

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El valor comercial total de los 3 aviones y 6 helicópteros, según los avalúos periciales integrados al expediente, asciende a la cantidad de 5 millones 298 mil 300 dólares estadounidenses.

De manera paralela, el pleno aprobó el dictamen para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado a enajenar a título oneroso, mediante subasta restringida, seis unidades vehiculares propiedad del Gobierno del Estado, asignadas a la Contraloría General del Estado (CGE).

El pleno también aprobó el dictamen para autorizar una subasta restringida a seis unidades vehiculares.| Foto: Especial.
El pleno también aprobó el dictamen para autorizar una subasta restringida a seis unidades vehiculares.| Foto: Especial.

Se busca con ello una depuración del inventario y la optimización de recursos públicos, permitiendo la liberación de seis espacios de estacionamiento y el cese de erogaciones por concepto de derechos vehiculares y primas de seguros.

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Durante la sesión, le fue autorizado también al Poder Ejecutivo estatal la enajenación, a título gratuito en la modalidad de donación, 171 bienes muebles asignados a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), a favor de la Asociación Civil Patronato de Bomberos de Xalapa.

El dictamen técnico, refiere el dictamen, expone que el estado material de los 171 bienes muebles a enajenar son de oficina, herramientas, aparatos electrónicos y de cómputo en desuso, que se clasifican en calidad de incosteables y obsoletos, que se encuentran en condiciones de deterioro físico, carentes de vida útil y perdiendo totalmente su funcionalidad.

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JACL/cr

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