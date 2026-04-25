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Durante las últimas horas se han registrado en la mayoría del territorio veracruzano, con sensaciones térmicas que fluctúan entre los 35 y hasta los 47 grados Celsius.

La oleada de calor anunciada para este fin de semana y que se extenderá casi toda la semana, así como eventos degeneraron un incremento en las temperaturas en todas las regiones de .

Oola de calor y surada, generan aumento de temperaturas en todas las regiones del estado. Foto: archivo/ EL UNIVERSAL
Oola de calor y surada, generan aumento de temperaturas en todas las regiones del estado. Foto: archivo/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con el Organismo Cuenca Golfo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que las tres de la tarde de este sábado, el termómetro marcó una máxima de 36 grados en el puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz, donde la sensación térmica llegó a los 47 grados.

En el puerto de Veracruz y su zona conurbada de Boca del Río, la temperatura máxima fue de 33 grados y una sensación térmica de los 45; mientras que en la ciudad de Xalapa, capital, el termómetro marcó los 32 grados y una sensación de 35.

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En el puerto de Veracruz y su zona conurbada de Boca del Río, la temperatura máxima fue de 33 grados y una sensación térmica de los 45. Foto: Especial.
En el puerto de Veracruz y su zona conurbada de Boca del Río, la temperatura máxima fue de 33 grados y una sensación térmica de los 45. Foto: Especial.

El pronóstico meteorológico prevé que continúe la Ola de Calor dominando la entidad, acompañada de una surada moderada a fuerte en las zonas típicas del estado, sin embargo, por la tarde se podrían presentar precipitaciones y tormentas dispersas, en zonas de montaña.

La Secretaría de Protección Civil Estatal recomendó tomar precauciones y evitar la exposición prolongada al sol y mantener una adecuada hidratación; abstenerse de realizar actividades que puedan originar incendios forestales, de pastizales o de basureros, o manipular el fuego con extrema cautela.

Así como utilizar el agua de manera eficiente; y brindar especial atención a personas mayores, enfermas, infantes y mascotas, ello debido a los riesgos asociados a los destechamientos, la caída de árboles u otros objetos.

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