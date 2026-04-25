Culiacán. - La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo que se sigue la ruta de intervención y reforzamiento de acciones preventivas en los planteles educativos y su entorno ante la difusión de retos virales en redes sociales que incitan a los alumnos a realizar pintas con mensajes de alarma en las escuelas.

Ante los tres nuevos casos que se presentaron en dos escuelas secundarias y una de bachillerato en la capital del estado, donde se pintaron en los sanitarios mensajes de supuestos tiroteos, cuyas imágenes se subieron a redes sociales, la dependencia dio a conocer que se tuvo que disponer de operativos de seguridad.

La dependencia estatal de seguridad llamó a las familias y a la sociedad en general para fomentar la cultura del respeto y fortalecer la conciencia de niños, niñas y jóvenes sobre los efectos negativos de este tipo de retos en redes sociales, los cuales afectan la armonía y la convivencia dentro de la comunidad escolar.

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El viernes pasado, en tres planteles educativos, uno de ellos la escuela Preparatoria “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aparecieron en sus baños pintas con mensajes alusivos a supuestos tiroteos lo que generó inquietud.

Ante este hecho, cerca de un 30 por ciento de los alumnos abandonaron las aulas y retornaron a sus hogares, ante el temor de que la amenaza de disparos pudiera presentarse en el plantel que se ubica a un costado de Ciudad Universitaria.

Lo mismo sucedió en los planteles de las Secundarias Federales Cinco y Ocho, ubicadas en puntos distintos de la capital del estado, por lo que las autoridades educativas solicitaron mayor vigilancia en el torno de estos planteles.

Ese mismo reto viral apareció en el área de los sanitarios, por lo que las autoridades educativas de esos planteles investigan el origen e intentan identificar a los responsables, ante el temor que generaron entre la comunidad escolar.

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afcl