Monterrey. – Al menos tres secundarias en Nuevo León activaron protocolos de seguridad tras la detección de mensajes con amenazas de presuntos tiroteos.

Las autoridades investigan los hechos como parte de un reto viral difundido en la red social TikTok.

Los incidentes se registraron en los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y García, donde corporaciones policiacas y personal educativo desplegaron operativos preventivos para descartar riesgos.

En Guadalupe, la movilización se reportó en las escuelas secundarias número 2 y 6, ubicadas en la colonia Azteca, luego de que se localizara un mensaje escrito en uno de los baños del plantel.

Lee también Visitante revela video previo al tiroteo en Teotihuacán; se ve a Julio César subir y prepararse para el ataque

Elementos de la Policía municipal acudieron al sitio y, tras una revisión, descartaron la presencia de algún peligro.

Un caso similar ocurrió en San Nicolás, en la secundaria número 45 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, situada en la colonia Los Ángeles.

El hallazgo de un aviso sobre un supuesto ataque armado en el baño de damas derivó en la activación de protocolos de seguridad.

Durante el regreso a clases, autoridades implementaron un operativo mochila sin que se encontraran objetos de riesgo, por lo que las actividades continuaron con normalidad.

Lee también Alerta en escuelas de Hidalgo y Sonora por "trend" de amenazas de tiroteo; activan protocolos de seguridad

En el municipio de García, la Policía municipal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron un operativo en la secundaria número 113 “General Carlos Salazar”, en la colonia Valle de Lincoln, tras detectarse un mensaje en una pared que advertía: “Mañana llueven balas”.

Como parte de las medidas preventivas, el ingreso de los estudiantes fue retrasado para permitir la revisión individual de mochilas, sin que se reportaran incidentes mayores.

De acuerdo con información preliminar, en los tres casos se investiga la posible participación de estudiantes que habrían replicado un reto viral que circula en redes sociales, el cual consiste en difundir amenazas falsas de ataques armados en escuelas con el fin de generar alarma.

Autoridades educativas y de seguridad han reiterado que, aunque hasta el momento no se han identificado riesgos reales, se mantendrán los protocolos preventivos y el monitoreo en los planteles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl