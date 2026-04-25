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Pachuca.- Autoridades de Protección Civil del estado de Hidalgo emitieron una alerta ante las que se esperan en la entidad, con una sensación térmica de hasta 40°C en el municipio de Huejutla, en la Huasteca.

La ola de calor se registrará principalmente en la Huasteca y el Valle del Mezquital, donde Huejutla presentará el mayor incremento, con 38°C alrededor de las tres de la tarde y una sensación térmica de 40°C.

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De igual manera, los pronósticos indican un clima soleado sobre todo entre las dos y tres de la tarde en que se registrarán las temperaturas más altas en lugares como Ixmiquilpan y Actopan, que alcanzarán los 33°C, mientras que Tula llegará a los 30°C.

Asimismo, otras demarcaciones como San Bartolo Tutotepec, en la región Otomí-Tepehua, registrará 31°C, lo mismo que Tezontepec de Aldama, en el Valle del Mezquital; mientras que en la capital se tendrá una temperatura máxima de 28°C.

Ante ello, el Sistema de Protección Civil y Gestión de Riesgos hizo un llamado a la población para mantener medidas preventivas y evitar afectaciones a la salud, ya que esta onda de calor se extenderá durante los próximos días.

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De esta manera, se pidió evitar exponerse al sol por periodos prolongados, permanecer en lugares ventilados, evitar actividades físicas bajo el sol y no dejar a menores, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

Se señaló mantener especial cuidado con personas vulnerables y animales de compañía. También se indicó que el Sistema de Protección Civil mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas.

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afcl

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