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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de para la tarde del en 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son , Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, , Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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En esas alcaldías se esperan temperaturas altas de 30° a 32° Celsius, entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población usar bloqueador solar, permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros y evitar comer en la vía pública.

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JACL

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