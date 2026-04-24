La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del sábado 25 de abril en 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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En esas alcaldías se esperan temperaturas altas de 30° a 32° Celsius, entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población usar bloqueador solar, permanecer en lugares frescos, vestir ropa de colores claros y evitar comer en la vía pública.

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JACL