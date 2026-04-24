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La percepción de de la ciudadanía de seis municipios mexiquenses bajó, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados arrojaron que en seis de los ocho municipios del (Edomex) evaluados mostraron mejoras de dicho indicador de marzo de 2025 a marzo de 2026. Estas entidades son:

  • Nezahualcóyotl: De 60.8% bajó a 55.5%
  • Chimalhuacán: De 86.1% disminuyó a 81.3%
  • Naucalpan: De 82.4% bajó a 80.8%
  • Cuautitlán Izcalli: De 83.2% disminuyó a 81.8%
  • Atizapán de Zaragoza: De 57.2% bajó a 56.3%
  • Toluca de Lerdo: De 76.1% disminuyó a 75.5%
Agentes de la policía del Estado de México. Foto: Especial
Agentes de la policía del Estado de México. Foto: Especial

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Aumento de inseguridad

En contraste, Ecatepec de Morelos registró un aumento, al pasar de 85% a 87.6%, al igual que Tlalnepantla de Baz, el cual incrementó de 74.2% a 74.6%.

La estrategia de seguridad de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, consiste en la coordinación de las tres órdenes de gobierno en Mesas de Paz, que sesionan de forma diaria.

De acuerdo con las autoridades del Edomex, se despliegan operativos en diferentes regiones, los cuales han atendido lugares con alta incidencia, reforzado la presencia policíaca y militar, y desarticulado células criminales.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indica que 61.5% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad, una cifra menor a la reportada en diciembre de 2025, aunque sin variaciones significativas respecto a marzo del año anterior.

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dft

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