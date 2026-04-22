Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno del Estado de México amplió hasta el 18 de diciembre de 2026 el plazo para que concesionarios y permisionarios del transporte público accedan al subsidio del 100 por ciento en el pago de Tenencia y Refrendo Anual.

La medida se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de abril.

El acuerdo establece subsidio total en el Refrendo Anual de 2024 y años anteriores, siempre que los propietarios cubran los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

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El trámite del subsidio y el pago de derechos deberán realizarse a más tardar el 18 de diciembre de 2026. Fotos: Especiales.

El secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, precisó que “se establecen subsidios al 100 por ciento en el pago del Refrendo Anual del 2024 y años anteriores; siempre y cuando los propietarios hayan solventado los ejercicios fiscales 2025 y 2026”.

Subsidio en el pago de Tenencia de 2026

También se contempla subsidio del 100 por ciento en la Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente a 2026, en caso de no contar con adeudos previos y estar al corriente en el refrendo de este año.

Se condonan, además, al 100 por ciento los accesorios y actualizaciones generadas a partir del 7 de abril de 2026, por la falta de pago del impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos y del Refrendo Anual del 2026.

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El acuerdo señala que el trámite del subsidio y el pago de derechos deberán realizarse a más tardar el 18 de diciembre de 2026.

Asimismo, da continuidad al acuerdo publicado el 19 de diciembre de 2025 sobre beneficios fiscales para el transporte público.

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